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Kaza sonrası alev alan otomobilde can verdi

Ankara'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü Ramazan Özdemir, hayatını kaybetti.

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Kaza sonrası alev alan otomobilde can verdi

Ankara Lojistik Üssünde çalışan Ramazan Özdemir, sabah işe gitmek için 06 AE 1991 plakalı otomobille yola çıktı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlanarak alev aldı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Evli ve 1 çocuk babası olan sürücü Ramazan Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)

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