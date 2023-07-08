Kaza sonrası demir sopalı, bıçaklı kavga
Kayseri'de 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında çıkan demir sopa ve bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda aynı yönde seyir halinde olan Murat Uzunefe yönetimindeki 38 AHP 804 plakalı otomobil, Erhan Atalay idaresindeki 38 KP 022 plakalı otomobil ve Şahin Çakır yönetimindeki 03 ACV plakalı minibüs çarpıştı.
DEMİR SOPA VE BIÇAKLI KAVGA
Kaza nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma demir sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahin Çakır, aracından aldığı demir sopa ile Erhan Atalay’ın otomobilinin arka camına vurdu.
Bunun üzerine Atalay, aracından aldığı bıçakla Çakırı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, yaralı Çakırı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis olayın şüphelisi Erhan Atalayı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)