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Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen iki trafik kazası nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Yayınlanma: 17:30 - 10 Nisan 2023 Güncellenme:
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Ankara istikametine seyreden Hüseyin K. idaresindeki 34 HV 340 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Bu sırada karşı yönde de trafik kazası meydana geldi.

Sedat K. yönetimindeki 33 NFL 89 plakalı tır ile Ferhat Ç’nin kullandığı 34 UK 2053 plakalı palet yüklü kamyonet çarpıştı. Kazalarda araçlarda hasar oluştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalar nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. (AA)

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