Kaza yaptıktan sonra yanan yakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrildikten sonra yanan yakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Yusuf Soysal'ın araç içinde sıkıştığı belirlendi.

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Aksaray’da devrilip alev alan yakıt tankerinin sürücüsü Yusuf Soysal (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu 32’nci kilometresinde meydana geldi. Irak’tan Ankara’ya yakıt taşıyan Yusuf Soysal yönetimindeki 73 SZ 147 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

DEVRİLİNCE ALEV ALDI

Devrilen tanker birden alev aldı. İhbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, araç içinde sıkışan sürücü Soysal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Soysal’ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

‘YUSUF’UN KIZI VARDI’

Aynı şirkette çalışan diğer tankerin sürücüsü Cihan Erken şunları söyledi:

* Irak’tan Ankara’ya yakıt taşıyorduk. Dün gece saat 23.00 civarında yolda mola verip, uyuduk. Sabah saat 04.30 sıralarında tekrar yola çıktık. 3 kilometre önünde gidiyordum. Aynadan baktığımda Yusuf’un aracı kayboldu.

* Kaybolunca durup, telefonla aradım. Telefonu açmadı. Şirketin araç takip sistemi olduğu için ona baktırdım. Merak edip, gerip döndüğümde kaza yaptığını ve aracın yandığını gördüm. Yusuf’un kızı vardı ve Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşıyordu. (DHA)