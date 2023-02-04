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Kazada dehşete düşüren detay

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobiliyle direğe çarptıktan yaklaşık 10 saat sonra 50 metre ileride hareketsiz halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

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Kazada dehşete düşüren detay

Yeni Mahallesi liman kavşağında gece saatlerinde polis ekiplerince direğe çarpmış halde bulunan otomobil, sürücüsü bulunamayınca çekici yardımıyla kaldırıldı.

50 METRE İLERDE BULUNDU

Olaydan yaklaşık 10 saat sonra kaza yerinin 50 metre ilerisinde bir kişinin yerde hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, yerde yatan kişinin sürücü Halil Patan (36) olduğu belirlendi.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Patan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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