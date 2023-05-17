Kazada hafif, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Adana'da bir trafik kazasının ardından çıkan kavgada hafif yaralanan otomobil sürücüsü silahla vuruldu.
Sarıçam ilçesinde Veli Ergüden’in kullandığı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı yönde ilerleyen bir motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka otomobile çarparak durabildi.
Kazada motosiklette bulunan baba, oğlu ve otomobil sürücüsü Veli Ergüden yaralandı. Kaza haberini alan motosiklet sürücüsünün yakını, tartıştığı Ergüden’e ateş etti.
Silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan sürücü ile kazada yaralanan iki kişi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü.