Kazanın ardından 10 kişi saldırdı

Sultanbeyli'de, Ahmet Akçakoca'nın park halindeki otomobiline başka bir otomobil hafifçe çarptı. İddiaya göre, Akçakoca aracına bakarak diğer sürücüye 'Bir şey yok, önemli değil' diyerek dükkanına girdi. Ardından çıkan kavgada 10 kişi Akçakoca'ya saldırdı.

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İstanbul Sultanbeyli’de gerçekleşen olay, 1 Kasım Çarşamba günü Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Akçakoca’nın park halindeki otomobilinin arka tamponuna, başka bir sürücü park halinde bulunan aracını çıkarmak istediği sırada hafifçe çarptı. Akçakoca otomobil sürücüsünün yanına giderek aracına baktı ve “bir şey yok, önemli değil” dedi.

Ahmet Akçakoca daha sonra otomobil sürücüsünün yanından ayrılarak dükkana girdi. Kazanın üzerinden yaklaşık 1 saat geçtikten sonra Akçakoca’nın aracına çarpan sürücü ve siyah bir araç içindeki 10 kişi olay yerine geldi. Daha sonra arabanın masrafını ödeme bahanesiyle Akçakoca’yı dükkanın dışına çağırdılar. Aracının yanına gelen Akçakoca bir anda etrafını saran sürücü ve arkadaşları ile tartışmaya başladı.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Akçakoca’nın aracına çarpan sürücü ve arkadaşları Akçakoca’ya yumruk ve tekme ile saldırmaya başladı. Yere düşen Akçakoca uzun süre darbedildi. Arkadaşlarıyla gelen otomobil sürücüsü, belindeki silahı çekerek yerdeki Akçakoca’ya doğru yöneldi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle Akçakoca dükkanana kaçtı. Saldırganlar peşinden dükkana girerek tehdit ve hakaret etmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Akçakoca kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Akçakoca olay sonrası, “Bunlar şehir eşkıyası, ceza almalarını istiyorum” dedi ve olayın neden bu kadar büyüdüğünü anlayamadığını belirtti. (DHA)

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