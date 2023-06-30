Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
Tokat'ta, istinat duvarına çarpan hafif ticari araç ile kazaya müdahale için gelen trafik polisine çarpan otomobilin karıştığı 2 ayrı kaza sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde, Osman Meydancı’nın kullandığı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye yolunda Gökçeoluk köyü mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada, Hasan Erke’nin yönetimindeki otomobil, kaza mahallindeki trafik polisi Aydın Kartal’a çarparak yan yattı. İki ayrı kazada polis memuru Kartal, Osman Meydancı, Hatice Meydancı, Fatma Meydancı, Gülten Erke, Zinnet Erke ve Hasan Erke yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.