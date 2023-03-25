Kemal Zorlu hayatını kaybetti
İzmirli iş insanı 73 yaşındaki Kemal Zorlu, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Altay Spor Kulübü’nün eski başkanlarından merhum Mazhar Zorlu’nun oğlu Kemal Zorlu, yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, bir dönem Altay Spor Kulübü’nde yüksek divan kurulu başkanlığı da yaptı.
Evli ve 2 çocuk babası Kemal Zorlu’nun cenaze programının daha sonra açıklanacağı öğrenildi. (DHA)