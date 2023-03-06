Kendine zarar vermek isteyen oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı

Bartın'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 19 yaşındaki oğulları bıçakla kendine zarar vermeye çalışınca baba Esat ve annesi Gülden Köse engel olmaya çalıştı. Bu sırada boğazına bıçak darbesi alana baba Esat Köse yaşamını yitirirken, anne Gülden Köse kolundan yaralandı.

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Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K., iddiaya göre saat 01.30 sıralarında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi.

Bu sırada E.K.ye müdahale eden emekli madenci baba Esat Köse (42) boğazından, anne Gülden Köse de kolundan bıçaklandı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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