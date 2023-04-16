Kendisine çarpan aracın kaputunda yüz metre gitti
Eskişehir'de karşıya geçmek için yola çıkan Cafer Özyıldırım'a Mustafa Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Aracın kaputuna düşen ve yaklaşık 100 metre böyle kalan Özyıldırım yaşamını yitirdi sürücü Mustafa Ö. ise gözaltına alındı.
Eskişehir’de Mustafa Ö. idaresindeki otomobil, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Cafer Özyıldırım’a (76) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmına düşerek yaklaşık 100 metre bu şekilde otomobil üzerinde giden Özyıldırım, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cafer Özyıldırım’ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mustafa Ö. gözaltına alındı. (AA)