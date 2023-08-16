Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşını bıçakladı

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek tartışmaya başladı. Çıkan arbedenin ardından sürücü, iki kişiyi bıçakladı.

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İstanbul, Ümraniye’de gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ömer Türköz yanındaki arkadaşı Furkan Cömert ile trafikte ilerliyordu.

Önlerinde ilerleyen otomobil sürücüsü durunca Türköz, korna çalarak devam etmesini istedi. Daha sonra otomobilden inen 2 kişi ile aralarında arbede yaşandı. Arbedenin sonlanmasının ardından iddiaya göre otomobil sürücüsü aracından aldığı falçata ile Ömer Türköz ve Furkan Cömert’e saldırdı.

BİRİ KOLUNDAN BIÇAKLANDI, BİRİ BİLEĞİNDEN YARALANDI

Furkan Cömert kolundan bıçaklanırken yanındaki arkadaşı ise bileğinden yaralandı. Şüpheli sürücü yanında bulunan arkadaşı ile olay yerinden ayrıldı. Cömert ve Türköz ise bir süre yürüdükten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Furkan Cömert, arkadaşı Ömer Türköz’ün hastanede ameliyata alınacağını söyledi ve saldırgan otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını belirtti. Furkan Cömert, “Trafikte arkadaşımla yan yana giderken siyah bir araç önümüzde yavaşladı. Biz de korna çaldık, uyarı anlamında ilerlesin diye. Sola çekti küfürler hakaretler etti. O sola çekince indik arabadan. Bir arbede yaşandı. Yere yatırdık falan. Kalktık. Yalvardı bize ‘Bırakın gideceğiz.’ diye. Ben kendi elimle kaldırdım yerden. Sonra arabasına gitti falçata çıkardı.

Arkadaşımın üzerine doğru koşmaya çalıştığını gördüm. Ben araya girerken falçatayı yüzüme doğru salladı. Ben son anda çekildim. Kolum komple yarıldı. 16 tane dikiş var. Arkadaşıma saldırdı, onun da bileğini kesti. Şu an serçe parmağını hareket ettiremiyor. Şimdi hastanede bir ameliyat geçirecek. Biz iki kişiydik onlar da iki kişiydi. Şikayetçi olduk” dedi. (DHA)

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