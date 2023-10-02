Kentin göbeğinde bomba alarmı, film izler gibi izlediler

Denizli’de Delikliçınar Meydanı’nda unutulan sefer tası bomba endişesine neden oldu. Bomba imha uzmanları şüpheli paketi fünye ile patlattı. Olayı izleyen meraklı vatandaşları alandan uzaklaştırmak kolay olmadı.

Selami AYDIN

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Denizli'de kent merkezindeki Delikliçınar Meydanı'daki polis devriyesi şüpheli paketi belirledi. Bir elektrik panosu üzerine bırakılmış olan sefer tasından şüphelenen polis bomba alarmı verdi.

Kısa süre içinde bölge emniyet şeridiyle giriş çıkışa kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte çok sayıda polis geldi.

Bu sırada meraklı vatandaşlar polisin şüpheli pakete müdahalesini izlemek için birbiriyle yarıştı. Polislerin uyarılarına rağmen bir grup vatandaş meydanı terk etmedi, polis müdahalesini izlemeyi sürdürdü.

Bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetiyle şüpheli pakete yaklaşarak bir fünye yerleştirdi. Uzman daha sonra şüpheli paketin yanından ayrılarak güvenli bir mesafeye çekildi.

Bu sırada polis ekipleri görüntü almak ve fotoğraf çekmek isteyen vatandaşları alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Bomba uzman ekipleri alanı terk etmeyen kalabalığa patlama sırasında saçılacak parçaların yaralayıcı olduğunu hatırlattı.

Şüpheli pakete yerleştirilen fünye uzaktan kumanda ile patlatıldı. Büyük bir gürültünün ardından patlatılan sefer tası parçalara ayrılarak meydana saçıldı. Sefer tasının boş olduğu görüldü.