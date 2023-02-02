Kentsel dönüşümde evinin duvarı yıkıldı, ölümden döndü

Ankara'da, kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı sırasında iş makinesinin kepçesi bitişikteki binaya çarpınca, duvar yıkıldı. Yatak odasında bulunduğu sırada duvarın yıkıldığını fark eden İsa Büyükkuzukıran, kaçarak son anda kurtuldu.

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Olay, Sincan ilçesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında iş makinesinin kepçesi bitişikteki apartmanın duvarına çarptı.

Binanın 2 ve 3’üncü katlarındaki dairelerin duvarları yıkıldı. 3’üncü katta yatak odasında bulunduğu sırada duvarın yıkıldığını fark eden İsa Büyükkuzukıran, kaçarak son anda kurtuldu. Duvarın odanın içine yıkılmasıyla büyük hasar oluştu. İsa Büyükkuzukıran ile alt katta evinde hasar oluşan Eda Bozdaş, yıkımı gerçekleştiren müteahhit hakkında şikayette bulundu.

‘SANİYELERLE KURTULDUK’

İsa Büyükkuzukıran, kazadan saniyeler ile kurtulduğunu belirterek, “Sabah kalktığımızda ses vardı. Eşim sesten rahatsız olduğu için kızımın odasına gitti. O esnada kızım yanıma geldi. Sonra kızım baba ben su içip geleyim dedi. Tam kapıdan çıktı, duvar üstümüze geldi. Duvarın geldiğini gördüğüm an kendimi gardırop ve yatağın arasına attım. O anda şok oldum. Belli bir süre konuşamadım. Sonra duvar yıkıldı.

Yere düşen molozlar nedeniyle kapıyı açamadım. Eşim, kızım ve oğlum çıldırmış vaziyetteydi. Bütün mobilyalarım gitti. Kızımın telefonu, halılar, battaniyelerim paramparça oldu. Kızım su içmeye kalkmasaydı bu kazadan kurtulamazdı. Saniyeler ile kurtulduk. Müteahhit özür mahiyetinde tüm zararımızı karşılayacaklarını söyledi. Biz yine şikayette bulunduk” dedi. (DHA)

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