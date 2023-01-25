Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kereste fabrikasının yanındaki açık alanda bulunan hurda halindeki araç lastiklerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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Standart boyut

Yangın, saat 18.30 sıralarında Gebze Balçık Mahallesi 3206. Sokak üzerinde çıktı. Bir kereste fabrikasının yan tarafında bulunan açık arazide geri dönüşüm için depolanan atık lastiklerin arasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını fark eden kereste fabrikası çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

Gebze itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

“NEDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM”

Fabrikada çalıştıkları sırada lastiklerin yandığını fark ettiklerini söyleyen kereste fabrikasının sahibi Serdar Sağlam, “Çalışma esnasında yangının çıktığını gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye de sağ olsun, 15 dakika içerisinde geldi. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” dedi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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