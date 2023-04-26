Keşan’da sağanak, Enez’de hortum
Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak yağmur etkili olurken, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde hortum oluştu.
Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
KUVVETLİ SAĞANAK
Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Keşan’da, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.
HORTUM OLUŞTU
Enez ilçesi Sultaniçe köyünde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü yağmur etkili oldu. Köyde hortum oluştu. Köydeki hortum, daha sonra kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)