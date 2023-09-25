Kestiği ağaç canından etti
Ordu'nun Ünye ilçesinde, ağaç kesimi sırasında meydana gelen bir kaza sonucunda İsmail Arslan (52), hastanede hayatını kaybetti.
Ordu’da gerçekleşen olay, Tekkiraz Mahallesi’nde dün gerçekleşti. İsmail Arslan, kendi bahçesinde ağaç kesmeye başladı. Ancak kesilen ağaç, Arslan’ın üzerine devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine gelerek İsmail Arslan’ı ilk müdahaleyi yapmak üzere Ünye Devlet Hastanesi’ne taşıdılar. Ancak tüm çabalara rağmen, Arslan hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)