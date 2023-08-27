Kestiği ağaç canını aldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Saimbeyli ilçesi Eyüplü Mahallesi Maden mevkisinde ağaç kesim sahasında çalışan Zafer Umut (57), keserken devrilen ağacın altında kaldı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Umut’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Umut’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)