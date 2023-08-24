Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı
Edirne'de anlaşmazlık yaşadığı kiracısına baltayla saldırıp yaralayan ev sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Edirne Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak’ta iki gün önce ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya kiracının oğlu P.S. de dahil olunca ortalık karıştı.
Kiracısı E.S’yi baltayla yaralayan F.B. ile havaya ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş eden P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlan F.B. ve kiracının oğlu P.S Edirne Adliyesi’ne getirildi.
Şüphelilerden F.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli P.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan ev sahibi F.B’nin yaraladığı kiracısı E.S’nin Edirne Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.
E.S. hakkında da “polise mukavemet” suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.