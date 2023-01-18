Kırıkkale’de doktoru tehdit eden muhtar tutuklandı
Kırıkkale'de tartıştığı doktoru ve hastanenin güvenlik görevlisini tabancayla tehdit ettiği öne sürülen köy muhtarı tutuklandı.
Keskin ilçesine bağlı bir köyün muhtarı K.D. (30), dün babası M.D’yi kalp rahatsızlığı nedeniyle getirdiği Yüksek İhtisas Hastanesi acil serviste, doktor D.A.Z. ile tartışmaya başladı. Özel güvenlik görevlisi F.G, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
K.D’nin, yanında bulunan ruhsatlı tabancasıyla doktor ve güvenlik görevlisini tehdit ettiği öne sürüldü.
D.A.Z’nin “beyaz kod” vermesinin ardından hastaneye gelen polis ekipleri, K.D’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar, hakimlikçe tutuklandı. (AA)