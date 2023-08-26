Kırklareli ve Edirne’de 68 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 68 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kırklareli ve Edirne’de 68 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edirne’de ise güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Suriye, Afganistan, Filistin, Irak ve Fas uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)