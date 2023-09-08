Kırmızı bültenle aranıyordu! Türk vatandaşlığı başvurusu yaparken yakalandı
Aydın'da, kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli yakalandı. Türk vatandaşlığı başvurusu yaptığı sırada yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’ın Didim ilçesinde, “silahlı soygun ve kasten öldürme” suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli, Türk vatandaşlığı başvurusu yaptığı sırada yakalandı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede, C.T. isimli kişinin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli olduğu tespit edildi.
Efeler Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanan C.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)