Kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı İlke, doğum gününe 1 gün kala hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'dan ailesiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen ve dün yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İlke Yeşilkaya'nın bugün 15'inci doğum günü olduğu öğrenildi.

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Dün saat 16.00 sıralarında Muğla’nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi’nde Mezarlık Kavşağı mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’dan, Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Yeşilkaya ailesi, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

Ailenin çocukları 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, dün marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıktı. Çevre yolunda yaya geçidini kullanan İlke Yeşilkaya’ya Seydikemer’den Fethiye yönüne giden Yiğit Çelebi İnce yönetimindeki 48 HJ 578 plakalı otomobil çarptı.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 9’uncu sınıf öğrencisi Yeşilkaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yeşilkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşilkaya’nın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ BELİRLENDİ

Otomobil sürücüsü İnce, kazanın ardından gözaltına alındı. İnce, polisteki ifadesinde “Kavşakta, bana yeşil ışık yanıyordu. Bu sırada çocuk birden yola fırladı” dedi. Polisteki ifadesinin aksine MOBESE kameralarında sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen İnce, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFLARI HATIRA KALDI

Hayatını kaybeden İlke Yeşilkaya’nın bugün 15’inci doğum günü olduğu ortaya çıktı. Kızlarının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken acı olayla yıkılan Yeşilkaya ailesine, İlke’den geriye sosyal medyadan paylaşılan geçmiş yıllardaki doğum günü fotoğrafları hatıra kaldı.

“MEKANIN CENNET OLSUN BAYRAKTAR KIZIMIZ”

Talihsiz İlke’nin kazada yaşamını yitirdiği haberi okulda öğretmen ve arkadaşlarını da yasa boğdu. Yapılan etkinliklerde hep Türk bayrağını taşıdığı için Yeşilkaya için okulunun sosyal medya hesabından “Mekanın cennet olsun bayraktar kızımız” notu paylaşıldı. İlke Yeşilkaya’nın cenazesi Fethiye Kaymakamlığı tarafından temin edilen cenaze aracıyla bu sabah Hatay’a gönderildi. (DHA)