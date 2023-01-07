Kırşehir’de zincirleme kaza: 2 ölü
Kırşehir-Kırıkkale yolunda, buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)