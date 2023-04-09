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Kız Kulesi’nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı 

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

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Kız Kulesi’nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı 

İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesinin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.

İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı. Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesinin fotoğraflarını çekti.

Kız Kulesi, dronela havadan da görüntülendi. Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesinin restorasyon çalışmaları sürüyor. (DHA)

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