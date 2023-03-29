Kızılaydan gönüllü kan bağışçılarına ‘kan verin’ çağrısı

Kızılaydan ramazan ayının başlamasıyla kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşandığı belirtilerek, gönüllülere kan bağışı çağrısında bulunuldu.

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Kızılaydan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların kan bağışı çağrılarına yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Depremin ardından Kızılayın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stokların istenilen seviyelere geldiği fakat ramazanda kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, ramazanda da hastanelerin kan ihtiyaçlarının aynı oranda devam ettiği vurgulandı.

Kızılayın kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdiği ifade edilen açıklamada, kan bağışçılarının iftar sonrası da kan bağışında bulunabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının “kan bağışı orucu bozmaz” fetvası hatırlatılarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapıldı.

Güncel kan bağışı yeri ve saatlerinin Kan Hizmetleri resmi sitesi www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebildiği ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlandığı bildirildi. (AA)

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