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Klima kurulumu yapan işçi feci şekilde can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde klima kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

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Klima kurulumu yapan işçi feci şekilde can verdi

İsmet Kaptan Mahallesi’nde bir telefoncu dükkanında klima kurulumu yapan Maksut Beyazıt (37) elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Beyazıt, sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyazıt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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