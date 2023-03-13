Kocaeli’de atık su terfi merkezinin tahliye borusunda cenin bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde atık su terfi merkezinin tahliye borusunda cenin bulundu.
Darıca Yalı Mahallesi’ndeki terfi merkezinde işlem yapan ekipler, tahliye borularını temizledikleri sırada atıklar arasında cenin olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme gerçekleştirdi.
Cenin, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Polis, cenini bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. AA