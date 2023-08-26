Kocaeli’de dehşet: Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadını silahla öldüren kişi, intihar etti.

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Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yürüyen Yıldız Çınar, S.Ş’nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çınar, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli S.Ş, ilçedeki bir parkta aynı silahla intihar etti. S.Ş’nin cenazesi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Çevredeki bir evin camına da merminin isabet ettiği olayla ilgili, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. (AA)