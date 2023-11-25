Kocaeli’de fırtına: Kanolar alabora, kürekçiler mahsur

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.

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Kocaeli’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış İzmit Körfezi’ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi’ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı.

Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.

“YARIN DIŞARI ÇIKMAYIN”

Öte yandan Kocaeli Valisu Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 24.00’a kadar 50-70 km/saat rüzgar, yarın 00.00’dan 15.00’e kadar 80-90 km/saat rüzgar, ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Özellikle pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” ifadesini kullandı. (DHA-AA)