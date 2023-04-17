Kocaeli’de iki kişinin cebinden 82 sikke, 4 obje çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Jandarma'nın şüphe üzerini üstünü aradığı kişinin cebinde 82 tarihi sikke ve 4 obje bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Karamürsel ilçesinde devriye gezen Jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.
Yürürken durdurulan kişinin ceplerinde 82 tarihi sikke ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
Tarihi objeler, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. (DHA)