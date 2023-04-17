Abone Ol

Kocaeli’de iki kişinin cebinden 82 sikke, 4 obje çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Jandarma'nın şüphe üzerini üstünü aradığı kişinin cebinde 82 tarihi sikke ve 4 obje bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kocaeli’de iki kişinin cebinden 82 sikke, 4 obje çıktı

Karamürsel ilçesinde devriye gezen Jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Yürürken durdurulan kişinin ceplerinde 82 tarihi sikke ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Tarihi objeler, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam