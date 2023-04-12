Kocaeli’de işçi servisi kaza yaptı: 6 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı.
Barış Mahallesi terminal yolunda park halindeki hafif ticari aracın yola çıkmak için manevra yaptığı sırada, panelvan, servis minibüsü ve servis midibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüste bulunan 6 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)