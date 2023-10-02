Kocaeli’de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bir fabrikanın girişinde yol çökmesine neden oldu. Çöken yolun içine giren kamyonet ise hasar gördü.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında, sağanak yağış sonrası fabrikanın giriş bölümündeki yol, bir anda çöktü. Bu sırada yoldan geçen Ramazan K. idaresindeki 41 AKY 982 plakalı kamyonet, oluşan çukura düştü.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücü Ramazan K. durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyoneti iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkardı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi. (DHA)