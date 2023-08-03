Komşular metruk bina için kavga etti: 3 yaralı

Aksaray'da iki komşu arasında evlerinin yanındaki metruk binanın yıkılıp, yıkılmaması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aksaray’da Tacin mahallesinde İzzet Doğan (39) ile komşusu Nail Tosun (39) arasında evlerin yanındaki metruk binanın yıkılıp, yıkılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

AYAĞINDA YARALADI

Tartışma, her iki tarafından yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda İzzet Doğan, tabancayla ateş ettiği Nail Tosun’u sağ ayağından yaraladı.

Kavgada Neşet Tosun (50) ve Adem Koçak (43) aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İzzet Doğan da polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Gaziantep'te komşu aileler arasında kavga: 1'i polis 15 yaralı

İlginizi Çekebilir Pendik'te kız arkadaşıyla kavga eden kişi evi ateşe verdi