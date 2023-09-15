Komşusunun köpeğini bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, çoban Ferhat Coşkun'un sürüyü koruyan köpeği Bozo, komşusu Ö.A. tarafından öldürüldü. Coşkun, Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, ilçeye bağlı Merkezboztahta Mahallesi’nde meydana geldi. Keçi çobanlığı yapan Ferhat Coşkun’un Bozo isimli çoban köpeği kayboldu. Coşkun, komşularından köpeğini en son başka bir komşusu Ö.A.’nın köpeğiyle boğuşurken gördüğünü öğrendi.

Coşkun, Bozo’yu son görüldüğü yerde vücudunun 7 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde buldu. Coşkun, Ö.A.’yı bularak, köpeğini neden öldürdüğünü sordu. Ö.A., Bozo’nun kendisine ve köpeğin saldırdığını, kendini korumak için bıçakladığını iddia etti.

Coşkun, Ö.A. hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulunarak, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Coşkun, Bozo’nun kendisini yırtıcı hayvanlardan koruduğunu belirterek, “O, yanımda bir arkadaştı. 4 senedir bakıyorum. Hayvanlarımı ve beni koruyordu. Köpeğimi öldüren kişiyle daha önce aramda hiç problem yaşanmamıştı. Kavga dövüş çıkmasın diye hukuk yoluyla hakkımı aramak istiyorum. Bir daha hiçbir canlıya zarar vermeyeceği bir ceza almasını istiyorum. Keçilerimin korunması için köpek çok önemli. Başlarında köpek olmayınca keçilerim zarar görebilir. Bu kişinin yeni köpeğimi de bıçaklamayacağının garantisi yok” dedi.