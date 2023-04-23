Abone Ol

Komşusunun ölümüne sebep olan kişiye ev hapsi cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki komşusunun ölümüne neden olan kişiye ev hapsi cezası verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Komşusunun ölümüne sebep olan kişiye ev hapsi cezası

Yakıntaş Mahallesi’nde dün, elindeki ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Onur T’nin (19) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan T.U’nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen T.U, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Onur Temiz ise Sarıköy Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi’nde dün T.U’nun (66) elinde bulunan ruhsatlı tabanca ateş almış, silahtan çıkan mermi, bu sırada yanında bulunan komşusu Onur T’nin (19) göğsüne isabet etmiş, yakınlarınca Bafra Devlet Hastanesine götürülen Onur T, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. T.U. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. (AA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam