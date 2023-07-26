Konya’da ‘araba vakaları’: 2 kişi tutuklandı

Konya'da bir kişi 'yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirirken yakalanıp tutuklandı. Yine kentte yaşayan ve annesine ait otomobille 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve 2 kamyondan 4 akü çalan kişi de yakayı ele verdi.

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Konya’da hastanede tedavi gören babasının yanında gece refakatçi olarak kalan A.Y., sabah hastane bahçesine park ettiği otomobilinin olmadığını fark etti. A.Y., polise haber verdi.

İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hastane güzergahındaki güvenlik kameralar kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin araçla birlikte Karatay ilçesindeki Sultan Mesud Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, içinde 3 kişinin olduğu aracı seyir halinde durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden sürücü Ali Umuç, aracı çaldığını itiraf etti. “Yeni araba aldım, sizi gezdireyim” diyerek arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktığı belirlenen Umuç’un, 11 suçtan kaydı olduğu da tespit edildi. Umuç, işlemleri sonrası tutuklanırken, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Gezmeye gidiyorum’ diyerek evden çıkıp, hırsızlık yaptı

Öte yandan yine Konya’da annesine ait otomobille ‘Gezmeye gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve 26 yaşındaki Mehmet Kısmet, annesine ait otomobille ‘Gezmeye gidiyorum’ diyerek evden çıkıp, Sancak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde 2 kamyondan 4 akü çaldı.

Kamyon sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceledi. Kısmet’in kullandığı aracın plakasından adresi belirlendi. Adresin bulunduğu mahallede takibe başlayan polis, Kısmet’i aynı araçla seyir halindeyken durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan Mehmet Kısmet, kısa süreli takibin ardından yakalandı.

15 suçtan kaydı bulunan Mehmet Kısmet, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)