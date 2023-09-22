Konya’da bir kişi, kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kaldı

Konya'da, halde çalışan 27 yaşındaki Hamza Ergin, kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Konya’nın Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Toptan Sebze ve Meyve Hali’nde saat 14.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Hamza Ergin, çalıştığı halden dışarı çıkan 58 yaşındaki Muammer Eker’in kullandığı 42 ACD 132 plakalı kamyonun sağ kapı koluna tutunup, bir ayağını basamağa koyarak nizamiye kapısına kadar gitmek istedi. Ancak bu sırada eli kayan Ergin, birkaç adım atıp bu kez aynadan tutunmak isterken dengesini kaybedip düşerek kamyonun altında kaldı.

Durumu fark etmeyen sürücü Eker de bir süre yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Eker ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ergin’in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)