Konya’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Konya’da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta onlarca ruhsatsız silah ele geçirildi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracın Beyşehir'den Konya merkezine doğru seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile kurulan irtibatın ardından şüpheli araç il merkezine yakın bir noktada durduruldu.
ONLARCA RUHSATSIZ SİLAH VE YÜZLERCE SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Araçta arama yapmaya başlayan KOM ekipleri araç içerisinde poşetlenmiş halde 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de bu sırada araç içerisinde yakalanan şüphelilerin silahları teslim aldıkları Beyşehir'de bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 5 adet kısa namlulu pompalı tüfek, 5 adet otomatik av tüfeği, 4 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet çifte av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 265 adet tabanca şarjörü, 8 adet av tüfeği şarjörü ve 183 adet av tüfeği parçası ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili araç içerisinde ve iş yerinde yakalanan toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.