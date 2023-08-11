Konya’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Beyşehir ilçesinde Ebubekir K. idaresindeki 42 BDS 60 plakalı otomobille Nazım Y. yönetimindeki 07 NZM 07 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolu TÜVTÜRK kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Ebubekir ile aynı araçtaki Emre K, Mustafa K, Zeynep K, Havvagül S. ile İclal S, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Devrilen otomobilin sürücüsü Nazım Y, kazayı yara almadan atlattı. (AA)