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Konya’da sulama kanalına giren 2 genç öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten ikisi boğularak can verdi, bir kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Müslüm EVCİ
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Konya’da sulama kanalına giren 2 genç öldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde 3 genç, serinlemek için sulama kanalına girdi. Gençler kanala girdikten kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Suda çırpınan gençlere çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadı. 20’li yaşlarda ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişiden 2’si olay yerinde hayatını kaybetti.

CESETLERİ ÇIKARILDI

Gençlerin cansız bedenleri çevredeki vatandaşlar ile ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Sağ kurtarılıp hastaneye kaldırılan 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

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