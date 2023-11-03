Köpeğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana’da Fatih Çündü yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak narenciye bahçesine sürüklendi.
Kazada sürücü Fatih Çündü ile otomobildeki Mustafa Açık ve Muhammet Emre Çündü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Mustafa Açık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Muhammet Emre Çündü ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. (AA)