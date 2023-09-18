Köpeğe eziyet! Aracın arkasına bağlayarak sürükledi

Gaziantep'te, hafif ticari bir aracın arkasına bağlanmış bir köpeği sürükleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari aracın arkasına bağlanmış bir köpeğin sürüklendiğini gören diğer sürücüler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

YAKALANDI

Aracın sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Aracın sahibi Ali A.’nın ilk ifadesinde köpeğin ölü olduğunu ve boş bir alana götürmek için aracına iple bağlayarak sürüklediğini iddia etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de “Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili; araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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