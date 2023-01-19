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Köpeği öldüren şüpheli, öncesinde başka köpeği de vurmuş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeğini, pompalı tüfekli vurarak öldüren O.A'.nın dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı.

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Köpeği öldüren şüpheli, öncesinde başka köpeği de vurmuş

Olay, 13 Ocak’ta kırsal Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. O.A., kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O.A.’nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alındı. (DHA)

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