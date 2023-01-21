Köpeklerin yaşlı kadına saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’da yaşlı bir kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
KÖPEKLER BİR ANDA ETRAFINI SARDI
Olay sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinde, 134. Sokak üzerinde meydana geldi. F.B., adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada etrafını başı boş köpekler sardı. Yere düşürülen ve ısırılan yaşlı kadının imdadına civardaki bir vatandaş koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B’nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.