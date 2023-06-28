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Köprüde kaza! Yaralılar var

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Çırpılar Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

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Köprüde kaza! Yaralılar var

Tongurlu Köyü’nden Çırpılar köyü yönüne giden Mesut Erdem (52) yönetimindeki 34 CLM 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen imam Mehmet Aydoğan (25) yönetimindeki 59 TN 622 plakalı otomobil köprü girişinde çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Mesut Erdem, yanındaki Seyfi Özkan, Ramazan Topal ve İlyas Uydaş ile diğer araç sürücüsü Mehmet Aydoğan, eşi Yaren Aydoğan (22) ve çocukları Meryem Aydoğan (3), Hatice Aydoğan (5) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza yapan sürücülerden Mehmet Aydoğan, ailesiyle memleketi Tekirdağ’a bayram tatiline giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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