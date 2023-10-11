Korkutan yangın: Kara dumanlar göğe yükseldi
Bursa'da 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, park halindeki araç ile bitişikteki alüminyum atölyesine de sıçradı. Duman kentin birçok noktasından görüldü.
Bursa’da Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde, alt katı satış mağazası olarak faaliyet gösteren 2 katlı mobilya atölyesinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
OTOMOBİL VE ATÖLYEYE DE SIÇRADI
Büyüyen alevler, bina önünde duran otomobil ile bitişikte alüminyum profil üretimi yapan 2 katlı atölyeye de sıçradı.
Duman kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, kentin bir çok noktasından görülen yangın, dronla havadan görüntülendi. (DHA)