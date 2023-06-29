Abone Ol

Kovalamaca sonrası yakalandılar! 3 de tutuklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kovalamaca sonrası yakalandılar! 3 de tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Otomobilden inerek tarlaya kaçan 3 kişi, ekipler tarafından yakalandı.

UYUŞTURUCU YAKALANDI

Araçta yapılan aramada, 702 gram sentetik uyuşturucu ile 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.T. (20), M.O. (22) ile B.A. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. (AA)

Bitmeyen inşaat mahallenin kâbusu oldu, polis baskın yaptıİlginizi ÇekebilirBitmeyen inşaat mahallenin kâbusu oldu, polis baskın yaptıBayramda aileler birbirine girdi! Polisten gazlı müdahaleİlginizi ÇekebilirBayramda aileler birbirine girdi! Polisten gazlı müdahale

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam