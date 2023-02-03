Kredi kartlarını çalan şüpheliyi market market aradı

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Ali Aykut Şencan, kredi kartlarını çalan şüphelinin, bir saat içinde birden çok marketten alışveriş yaptığını öğrenince, şüphelinin kimliğini belirlemek için izini sürdü.

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Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerinde araç satışı için notere giden Ali Aykut Şencan, hesabı olan bir bankadan kredi kartıyla alışveriş yapıldığına dair mesaj aldı. Bankanın mobil uygulamasına giren Şencan, kredi kartından farklı marketlerde yaklaşık 1 saat için de alışveriş yapıldığına gördü.

Cüzdanını kontrol ettiğinde 4 ayrı kredi kartının da çalındığını anlayan Şencan, önce kartları kullanıma kapattı ardından şüphelinin alışveriş yaptığı marketlere gidip güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

KAPÜŞONLA VE ELLERİYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Kredi kartlarının temassız özelliğinin kullanılarak 5 farklı iş yerinden alışveriş yaptığını belirlediği şüphelinin izini süren Şencan, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızın tanınmamak için kapüşonuyla ve elleriyle yüzünü kapattığını gördü.

Şencan, “Araç satışı için notere gidiyordum. Ehliyet için cüzdanıma baktım. Ehliyetin olmadığını görünce, evde olduğunu düşündüm. Aileme haber verdim, onlar da evde olmadığını söyledi. Kısa bir süre sonra bankadan cep telefonuma küçük tutarlarla harcama yapıldığına dair kısa mesaj geldi. Bankayı arayıp, kullanılan kartları iptal ettim. Kartları çalan kişi, kameralara yakalanmamak için kapüşonuyla yüzünü kapatmış. Akaryakıt istasyonlarında ve farklı marketlere gidip kartlarla alışveriş yapmış. Banka kartlarından birini kullanmış. Diğerlerini iptal ettiğim için kullanamadı. Yaklaşık bin liralık alışveriş yapmış” dedi. (DHA)

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