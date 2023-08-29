Küçükçekmece’de atık kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın
Küçükçekmece'de atık kağıtların toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangın, tesisin bahçesinde depolanan atık kağıtların olduğu bölüme sigara izmariti atılması nedeniyle meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek atık kağıt balyalarına sıçradı. Çalışanların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekipleri ile polis, sağlık ve zabıta ekipleri Dereboyu Caddesine sevk edildi. Yangına Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı. (DHA)